Курс валют на сегодня: в Украине продолжают дешеветь доллар и евро

Курс доллара в обменных пунктах Украины по состоянию на вторник, 28 марта снизился на 10 копеек до 38,40 гривен за доллар. В то же время, курс евро упал на 10 копеек до 41,20 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка, сообщает РБК-Украина.
Средний курс доллара по Украине на наличном рынке составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года).
Курс евро на 28 марта составляет 39,3899 гривен за евро (+0,0823 грн).