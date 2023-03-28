Экономика Курс валют на сегодня: в Украине продолжают дешеветь доллар и евро

2023-03-28 14:32

Курс доллара в обменных пунктах Украины по состоянию на вторник, 28 марта снизился на 10 копеек до 38,40 гривен за доллар. В то же время, курс евро упал на 10 копеек до 41,20 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка, сообщает РБК-Украина.

Средний курс доллара по Украине на наличном рынке составляет:

покупка - 37,80 грн (37,90 - 27 марта);

продажа - 38,40 грн (38,50 - 27 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 40,50 грн (40,60 - 27 марта);

продажа - 41,20 грн (41,30 - 27 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 8,30 грн (8,30 - 27 марта),

продажа - 8,80 грн (8,80 - 27 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года).

Курс евро на 28 марта составляет 39,3899 гривен за евро (+0,0823 грн).