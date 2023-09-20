Экономика В Украине снова заметно подорожали доллар и евро - курс валют на сегодня

2023-09-20 09:35

Курс гривны существенно снизился к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс доллара в Украине поднялся сразу на 30 копеек - до 38,60 грн, курс евро также вырос на 30 копеек - до 41,45 грн.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,10 грн, евро по 40,75 грн.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на сегодняшний день немного вырос и составляет 38,9931 гривны за евро (+0,0329 гривны).

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Тарифи на газ, тепло та гарячу воду для населення залишаться без змін до весни 2023-09-15 21:36
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