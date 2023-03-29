ВОЙНА В Украине Зеленский объяснил, почему важно выиграть битву за Бахмут

2023-03-29 16:05

 

Президент Владимир Зеленский убежден, если Вооруженные силы не выиграют битву за Бахмут, на Украину усилится давление по поиску неприемлемых компромиссов с российским агрессором.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Прямая речь Зеленского: "Если он (президент страны-агрессора Владимир Путин - ред.) почувствует немного крови - почувствует, что мы слабые - он будет давить, давить, давить".

Детали: По словам президента, если Бахмут упадет, Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану".

Президент подчеркнул, что в случае поражения в битве за Бахмут, украинское общество почувствует усталость и подтолкнет к компромиссу. Но пока он не чувствует подобного давления.

Что предшествовало: 28 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российские захватчики не оставляют попыток захватить город Бахмут в Донецкой области, задача украинских сил - истощить врага и нанести ему большие потери.

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