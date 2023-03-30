ВОЙНА В Украине Сербия отправила Украине оборудование для поддержки энергетического сектора

2023-03-30 09:31

Сербия направила четыре грузовика с оборудованием для поддержки энергетического сектора Украины. Грузовики вчера выехали в Румынию, откуда направляются в Украину. Об этом сообщает представительство Сербии в ЕС.

Отмечается, что правительство Сербии выделило для Украины оборудование, а транспорт предоставил Европейский союз.

По словам главы делегации ЕС в Сербии Эммануэле Жофре, груз содержат 19 различных электронных устройств, частей электрической инфраструктуры.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна планирует участвовать в восстановлении городов в Украине после завершения войны.

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