ВОЙНА В Украине Оккупанты за сутки обстреляли 92 населенных пункта Украины, применив минометы, танки, артиллерию

2023-03-30 13:35

За минувшие сутки в результате российских обстрелов на территории Украины погибли трое гражданских, еще 11 мирных жителей получили ранения. Об этом 30 марта сообщил Military Media Center со ссылкой на данные Министерства обороны.

"По полученной от ситуационного центра Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию восьми областей Украины. Предварительно, погибли три человека, 11 ранены", - говорится в публикации.

Всего враг обстрелял 92 населенных пункта, применив минометы, танки, артиллерию, РСЗО, ЗРК С-300 и тактическую авиацию. Подтверждено поражение 48 объектов инфраструктуры.

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