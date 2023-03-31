ВОЙНА В Украине Генерал Марк Милли назвал точное число вагнеровцев, участвующих в боях за Бахмут

2023-03-31 08:26

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в боях за Бахмут Донецкой области участвуют около шести тысяч наемников ЧВК Вагнера. Также там воюют 20-30 тысяч завербованных рекрутов, многие из которых вышли из тюрем. Об этом сообщает CNN.

По словам Милли, "вагнеровцы" несут огромные потери в районе Бахмута. Он назвал бой за город "бойней" для россиян.

"Украинцы ведут очень эффективную оборону, которая, как доказано, очень дорого обходится россиянам. Приблизительно за последние 20-21 день россияне не достигли ни одного прогресса в Бахмуте и вокруг него. Поэтому это бойня для россиян. Они получают удары в районе Бахмута, и украинцы воюют очень, очень хорошо", - заявил генерал.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что только на Бахмутском направлении россияне теряют в среднем 500 убитыми или ранеными в день.