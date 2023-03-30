ВОЙНА В Украине Мобилизованных украинцев не будут отправлять на войну без специальной подготовки

2023-03-30 15:37

"После мобилизации будет исключена отправка сразу на фронт. Эти вопросы взяли на контроль. Такого точно больше не будет, а виновные будут привлечены к ответственности" - заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

Он отметил, что на заседании были затронуты вопросы мобилизационных мероприятий и случаев, когда, например, военного после призыва сразу отправляли в зону боевых действий.

По его словам, уже выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу.

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