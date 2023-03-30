ВОЙНА В Украине В Украину идет новое похолодание со снегом - синоптик

2023-03-30 17:43

 

В начале апреля в Украине ожидается новый виток похолодания и даже возможен снег. Об этом в своем Facebook предупредила известный синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в начале апреля, 1 и 2 числа, ожидается "скромное" потепление и дожди.

"А вот в понедельник ожидается очередное похолодание и даже снова снег", - предупредила синоптик.

По ее данным, теплая погода задержится лишь на крайнем востоке Украины.

В первые дни апреля в Украине температура немного повысится, но сильного тепла ждать не стоит.

С самого начала месяца в Украине будет дождливо, местами осадки ожидаются сильными, а на северо-западе возможен мокрый снег.

3 апреля, по прогнозам, осадки ослабнут и начнут покидать территорию Украины. В то же время в большинстве областей столбики термометров покажут +2°...+8°, только на юго-востоке будет теплее, +10°...+14°.

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