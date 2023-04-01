ВОЙНА В Украине ISW узнал о громком провале России в переговорах с Китаем

2023-04-01 12:17

 

Предложение Путина по созданию антизападной коалиции во время визита Си Цзиньпина в Москву не было воспринято положительно.

Новой концепцией внешней политики России глава Кремля Владимир Путин, вероятно, пытается создать антизападную коалицию, говорится в отчете Института изучения войны.

В документе подчеркивается цель России по созданию многополярного миропорядка, в том числе по прекращению доминирования США в мировых делах. Утверждается, что большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией и что желанный многополярный мир откроет возможности для незападных мировых государств и региональных стран-лидеров.

"Новый документ, вероятно, направлен на поддержку попыток Кремля активизировать предложения неприсоединившимся странам сформировать более сплоченный антизападный блок", - пишет ISW.

Снижение экономической мощи России и ослабление ее военного потенциала служат плохим стимулом для того, чтобы проявлять серьезный интерес к предложению Москвы, отмечают западные аналитики.

По оценкам ISW, предложение Путина во время визита Си Цзиньпина в Москву не было воспринято положительно, поскольку китайский лидер отказался втягивать Китай в геополитический конфликт Путина с Западом.

Россия сближатся с Китаем, а Пекин готовится к войне - что известно

Си Цзиньпин встретился с Путиным в Москве на прошлой неделе. По мнению эксперта Вадима Денисенко, Путин получил от лидера КНР Си Цзиньпина гарантии насчет своей личной безопасности.

Позже в Foreign Affairs появилась публикация о подготовке КНР к войне. Си Цзиньпин выступил с несколькими отдельными речами, посвященными подготовке к войне. В одном из выступлений он заявил генералам, что они могут "смело воевать". О какой именно войне говорил правитель Китая, не вполне ясно, но вполне очевидным будет предположить, что речь идет о битве за Тайвань против США и их союзников, писали журналисты.

Между тем спикер Министерства обороны Китая Тан Кэфэй анонсировал "укрепление стратегических коммуникаций и координации" с российской армией.

Китай в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину занял якобы нейтральную позицию, но Пекин постоянно подыгрывает Путину, в том числе защищая агрессию Кремля на дипломатическом уровне.

Также СМИ писали о готовности Китая передать России ударные дроны. Ранее стало известно о поставках России китайской амуниции для оккупантов в Украине.

 

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