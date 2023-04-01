ВОЙНА В Украине Зеленский: ядерное оружие в Беларуси означает, что встреча Путина и Си была неудачной

2023-04-01 11:08

Президент Владимир Зеленский считает, что решением расположить в Беларуси ядерное оружие президент РФ Владимир Путин пытается показать Китаю хоть какую-то субъектность.

Источник: Зеленский во время брифинга на саммите в Буче

Прямая речь: "Сигнал, что Россия будет располагать ядерное оружие на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. (России - ред.) нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением президента Путина полностью потеряла.

Это еще раз подчеркивает, что надо показывать какие-то политические шаги, или победы презенту России, но он на поле боя не смог это сделать и даже о том, что они начали такую кровавую войну, абсолютно понятно, чем она уже закончится. Вопрос в том, что он просто не жалеет наших людей и убивает их, но он и не считает своих людей. Но это дела Российской Федерации.

И последнее - это полностью потеря всякой субъектности и президента Беларуси. Он, я думаю, уже не решает, какое оружие находится на его территории".

- В пятницу 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своем обращении к народу заговорил о возможности размещения российского стратегического ядерного оружия на белорусской территории.

- 25 марта Путина заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.