ВОЙНА В Украине Освободит ли Украина все оккупированные территории в 2023 году: прогноз американского генерала

2023-04-01 16:07

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает невысокой вероятность того, что Украине удастся отбросить все российские силы за пределы своей территории в этом году.

Такое заявление Милли сделал в интервью Defense One.

"Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время в этом году. Зеленский неоднократно делал публичные заявления о том, что цель Украины состоит в том, чтобы пинками выбросить каждого россиянина с оккупированной украинской территории. Но это большая задача. Очень, очень сложная военная задача", – отметил Милли.

Он добавил, что сотни тысяч россиян все еще находятся на временно оккупированной территории Украины. По его словам, он не утверждает, что это невозможно, но хочет сказать, что это очень сложная задача.

"Но это их задача, у них, безусловно, есть на это моральное право, это их страна", — сказал Милли.

Напомним:

Вооруженные силы Украины готовятся к масштабному контрнаступлению на фоне увеличения поставок тяжелой западной техники, в частности танков Leopard и Challenger. Украинское командование намекает, что большая наступательная операция ВСУ – дело ближайших месяцев и даже недель.

Накануне Зеленский сообщил, что продолжается подготовка к активным мерам на фронте, запланированным на вторую половину этого месяца. Президент заверил, что Украина не потеряла еще ни одной недели во время полномасштабной войны.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина может провести успешное контрнаступление весной, воспользовавшись истощением российской армии и снабжением западного оружия.