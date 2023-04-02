ВОЙНА В Украине Зеленский обсудил з Макроном формулу мира

2023-04-02 09:18

Стороны остановились на дальнейших шагах по реализации формулы мира, скоординировали действия в контексте ближайших международных мер.

Сегодня, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте. Остановились на дальнейших шагах по реализации формулы мира. Скоординировали действия в контексте ближайших международных мер", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с Санду