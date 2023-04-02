ВОЙНА В Украине Моравецкий: Украина купит у Польши 100 БТР Rosomak

2023-04-02 11:03

Бронетранспортеры Rosomak оснащены 30-мм пушкой Bushmaster II, пулеметом или противотанковыми ракетами.

Польша поставит 100 бронетранспортеров Rosomak (Росомаха) для нужд украинской армии. Средства для закупки техники предоставят страны ЕС и США, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в Twitter в субботу, 1 апреля.

"Украинская армия закупит у нас 100 Rosomak, которые производятся в Семяновице-Шленском. Rosomak – это бронетранспортеры высшего класса. Покупка будет оплачена средствами ЕС и США", – написал Моравецкий.

Известно, что Rosomak – лицензионная копия финского БТР Patria, разработанного в 2001 году. Его вес 22 тонны, четыре оси, скорость до 100 км/ч по суше и 10 км/ч по воде. Оснащен 30-мм пушкой Bushmaster II, пулеметом или противотанковыми ракетами, экипаж три человека. Использовался в войне в Афганистане. Всего к настоящему времени выпущено 670 таких бронетранспортеров.

Напомним, 16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Сколько всего Польша поставит для ВСУ таких истребителей, он не уточнил.

Также сообщалось, что Польша закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 млрд.