ВОЙНА В Украине Зеленский: Не будет причины, которая остановит реформу Совбеза ООН

2023-04-02 12:02

 

Президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость реформирования Совета безопасности ООН, где начала председательствовать Россия.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "К сожалению, мы имеем и новость очевидно абсурдную и деструктивную. Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете Безопасности ООН.

Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка - пятимесячного мальчика, его звали Даниил... И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН.

Сложно представить что-то такое, что больше доказывает полное банкротство таких институтов. Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институтов, в частности Совбеза ООН. Реформу, которая очевидно назрела - чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир.

Террористы должны проиграть, должны отвечать за террор, а не председательствовать где-либо".

 - Россия с 1 апреля в течение месяца будет председательствовать на ротационной основе в Совбезе ООН.

- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов Совета безопасности ООН не дать РФ злоупотреблять ее председательством в этом органе.

- Украина настаивает на необходимости исключения России из Совета безопасности Организации объединенных наций.

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