ВОЙНА В Украине На границе с Польшей образовались очереди на въезд в Украину

2023-04-02 13:05

 

На западных границах Украины, в частности украинско-польской, отмечается накопление пассажирского транспорта на въезд в Украину.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы

Дословно: "На западных границах Украины, в частности украинско-польской, отмечается увеличение количества лиц, следующих в Украину. Данная активизация движения связана с тем, что многие наши соотечественники следуют в Украину накануне Пасхальных праздников.

Это местами приводит к увеличению времени ожидания на пересечение границы. Таким образом, в основных пунктах пропуска на границе с Польшей, таких как "Шегини" и "Краковец", отмечается накопление пассажирского транспорта на въезд в Украину".

Детали: Пограничники отмечают, что увеличили количество персонала для оформления путешествующих, а также систематически взаимодействуют с зарубежными коллегами с целью реагирования на изменения ситуации.

Также Госпогранслужба советует выбирать менее загруженные на въезд в Украину пункты пропуска "Угринов", "Рава-Русская", "Смильница".

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