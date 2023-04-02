ВОЙНА В Украине "Благодарны самолеты МиГ-29": Резников встретился с министром обороны Словакии: подробности

2023-04-02 16:05



1 апреля состоялась официальная встреча министров обороны Украины Алексея Резникова и Словакии Ярослава Надя. Чиновники обговорили вопросы эксплуатации артиллерийского вооружения, его модернизацию с учетом опыта боевых действий, обучения солдат ВСУ и расширения программ подготовки для разных военных специальностей.

Однако в первую очередь украинский министр поблагодарил иностранного коллегу за переданную военную помощь, в том числе – самолеты Миг-29, которые с другими средствами будут защищать наше небо. Об этом говорится на сайте Минобороны.

В то же время глава оборонного ведомства Словакии выразил восхищение украинскими военнослужащими и отметил их героизм, отвагу и подлинный боевой дух. Он заверил, что Братислава и весь словацкий народ останутся на стороне Украины, которая защищает не только свое будущее и свободу, но и другие страны цивилизованного мира.

"Это правда, что лучший тест или испытание – это поле сражения. Желаю всем украинским воинам сил, мужества и верю, что Украина победит, потому что вы боретесь за правду, родную страну, свои дома и близких. Весь мир с вами – мужественными украинцами. И мы, словаки, сделаем все, чтобы ускорить победу Украины", – подчеркнул Надь.