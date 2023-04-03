ВОЙНА В Украине Военные аналитики США спрогнозировали действия оккупантов после провала наступления

2023-04-03 10:27

Власти рф вероятно вскоре проведут перестановки в высшем военном командовании из-за провала зимнего наступления. Об этом говорится в сводке аналитики Института изучения войны.

В отчете ISW отмечается, что российские милблогеры уже заявили об отзыве Министерством обороны россии командующего Воздушно-десантных войск, генерал-полковника Михаила Теплинского из отпуска. Как сообщается, это произошло 30 марта после того, как 13 января минубийств россии, заменило его в должности генералом-лейтенантом Олегом Макаревичем.

В Институте напоминают, что российские милблогеры утверждали о том, что Теплинский вылетел в штаб российской объединенной группировки в Ростове-на-Дону, чтобы принять командование ВДВ, и что он уже планирует будущие операции.

По информации ISW начальник Генерального штаба Сухопутных войск и бывший командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вылетел вместе с Теплинским в штаб объединенной группировки.

Также российские милблогеры озабочены тем, что войска рф должны завершить свои наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению.

"Милблогеры разочарованы тем, что в течение зимы не было решающих боев, и заметили, что РФ не сможет продолжать наступательную операцию, если не сможет обезопасить Бахмут и Авдеевку в ближайшие недели", – информируют специалисты.

Аналитики отмечают, что россии не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции в Донецкой и Луганской областях, а продолжающиеся кампании мобилизации на рф и на оккупированных территориях могут свидетельствовать о том, что москва готовится к нехватке резервов.