ВОЙНА В Украине Украина планирует стать хабом Европы в развитии возобновляемой энергетики

2023-04-04 12:27

Украина планирует стать хабом Европы в развитии возобновляемой энергетики, особенно солнечной и ветровой генерации, а также водородных технологий и биоэнергетики.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков во время встречи с государственным министерством по делам Европы и климата МИД Германии Анной Люрманн, сообщает Минэнерго.

"Украина может стать хабом устойчивой энергетики Европы, и мы ставим перед собой столь амбициозные цели в рамках наших программ по восстановлению энергетического сектора", - сказал Демченков.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили направления усиления двустороннего сотрудничества и акцентировали внимание на необходимости ускорения процессов зеленого перехода во время восстановления энергосектора Украины.