ВОЙНА В Украине роССияне готовят Мариуполь к обороне и упорным боям, - Андрющенко

2023-04-03 20:14

 

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе продолжают укрепляться. Они готовятся к новым ожесточенным боям.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Не стоит нырять в самообман и верить успокаивающим вымышленным новостям о панических настроениях оккупантов в Мариуполе. Россияне готовят город к обороне и ожесточенным боям. Иногда смешно и по-идиотски, но готовят", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что проводят максимальную милитаризацию Мариуполя. Это свидетельствует о том, что никакого херсонского сценария здесь не планируют.

Рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона обороны города в то же время уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты ко всему скупают сельхоз рассаду и разбивают огороды. Они опять верят, что здесь навсегда.

Поэтому нас ждет новое сражение за Мариуполь. Однозначно. Но не обесценивайте тяжелую работу наших Героев вымышленными "паниками оккупантов", - отметил Андрющенко.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССияне готовят Мариуполь к обороне и упорным боям, - Андрющенко

2023-04-03 11:00

роССияне все чаще отказываются выполнять приказы командования - Генштаб

2023-03-29 17:43

роССияне почти дошли до центра Бахмута - ISW

2023-03-28 16:55

"Меня не волнует": стали известны слова Фьюри о бое с Усиком

2023-03-27 16:57

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Общая мобилизация: адвокат объяснил, могут ли военные проверять документы

2023-04-03 22:05

Пока Запад колеблется насчет F-16, Украина теряет пилотов — The Telegraph

2023-04-03 21:12

роССияне готовят Мариуполь к обороне и упорным боям, - Андрющенко

2023-04-03 20:14

Пенсии перечислили: кто получит на 400 гривен больше уже в апреле

2023-04-03 19:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Общая мобилизация: адвокат объяснил, могут ли военные проверять документы 2023-04-03 22:05
Пока Запад колеблется насчет F-16, Украина теряет пилотов — The Telegraph 2023-04-03 21:12
роССияне готовят Мариуполь к обороне и упорным боям, - Андрющенко 2023-04-03 20:14
Пенсии перечислили: кто получит на 400 гривен больше уже в апреле 2023-04-03 19:28