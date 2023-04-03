ВОЙНА В Украине роССияне готовят Мариуполь к обороне и упорным боям, - Андрющенко

2023-04-03 20:14

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе продолжают укрепляться. Они готовятся к новым ожесточенным боям.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Не стоит нырять в самообман и верить успокаивающим вымышленным новостям о панических настроениях оккупантов в Мариуполе. Россияне готовят город к обороне и ожесточенным боям. Иногда смешно и по-идиотски, но готовят", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что проводят максимальную милитаризацию Мариуполя. Это свидетельствует о том, что никакого херсонского сценария здесь не планируют.

Рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона обороны города в то же время уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты ко всему скупают сельхоз рассаду и разбивают огороды. Они опять верят, что здесь навсегда.

Поэтому нас ждет новое сражение за Мариуполь. Однозначно. Но не обесценивайте тяжелую работу наших Героев вымышленными "паниками оккупантов", - отметил Андрющенко.