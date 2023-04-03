ВОЙНА В Украине Пока Запад колеблется насчет F-16, Украина теряет пилотов — The Telegraph

2023-04-03 21:12

С каждым днем становится труднее удержать россиян устаревшими советскими самолетами.

Украине для борьбы с более мощными российскими самолетами нужны западные самолеты. Украина теряет опытных пилотов, которые могли бы овладевать самолетами F-16.

Об этом в Воздушных силах ВСУ рассказали The Telegraph.

Майор Вадим Ворошилов рассказал, как с каждым днем ​​становится все труднее удержать россиян с помощью устаревших советских самолетов, призывая Запад послать истребители F-16.

Украинский пилот предупредил, что "россияне постоянно меняют тактику, поэтому война нестабильна".

"Делают ловушки. Они пришлют один российский самолет, заставив украинского пилота подумать, что самолет только один. Затем с обеих сторон от него появятся еще двое-трое, фактически набрасываясь на украинский самолет", — отметил он.

Поскольку украинские пилоты продолжают летать на МиГ-29 советских времен, он акцентировал, что они не могут сделать больше, чем "держать поле боя". Уничтожить россиян, летающих на современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось сложно.

"Пока мы можем только сдерживать противника, но с F-16 мы можем контролировать аэродром, а также море и землю для защиты пехоты", – пояснил он.

Ранее координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник заявил, что западные самолеты, в частности F-16, могут качественно усилить как оборонительные, так и наступательные способности Украины в войне с Россией. Впрочем, пока решение не приняла ни одна страна.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к союзникам Украины с призывом, чтобы они предоставили украинским военным истребители F-16.

Украина ранее обращалась с просьбой получить F-16 американского производства, которых в мире эксплуатируется более 3 тысяч.