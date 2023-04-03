ВОЙНА В Украине Общая мобилизация: адвокат объяснил, могут ли военные проверять документы

2023-04-03 22:05

Адвокат рассказал о нюансах проверки документов.

Военные не имеют права проверять у людей документы, сделать это могут только полицейские.

Об этом адвокат Ростислав Кравец рассказал в эфире 1+1.

В частности, он прокомментировал одну из ситуаций, когда мужчина прогуливался по парку в Киеве, а его остановили люди в форме и попросили показать документы.

По словам юриста, в таком случае военные должны вызвать представителей полиции и уже с их помощью получить объяснения от человека.

"Если у вас возникают сомнения в компетенции военных, можете сами попросить их вызвать представителей полиции", — советует Кравец и добавляет, что самое главное — не идти на открытый конфликт.

Он отмечает, что определенные ограничения установлены нормами Конституции, но там есть исключения. При этом на блокпостах всегда есть представители Нацгвардии и Нацполиции.

Адвокат добавил, что ни в коем случае военные не имеют права вас задерживать.

Добавим, что право на проверку документов имеют работники Нацполиции, но свои действия они должны объяснить.