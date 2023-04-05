Мобилизация в Украине: каким работникам и специалистам предоставлена стопроцентная отсрочка от призыва
2023-04-05 11:21
При проведенні мобілізації в Україні передбачена так звана бронь військовозобов'язаних. Підприємства можуть оформити відстрочку від призову для своїх співробітників, якщо це необхідно для забезпечення їх роботи.
Відстрочка від призову за місцем работи надається:
- педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є школи, за умови повного навантаження на займаній посад;
- медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді;
- священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях;
- сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень;
- особам, які мають науковий ступінь кандидата/доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь;
- поліцейським – на весь період їх служби;
- тим, кому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.