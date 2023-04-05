ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: каким работникам и специалистам предоставлена стопроцентная отсрочка от призыва

2023-04-05 11:21

При проведенні мобілізації в Україні передбачена так звана бронь військовозобов'язаних. Підприємства можуть оформити відстрочку від призову для своїх співробітників, якщо це необхідно для забезпечення їх роботи.

Відстрочка від призову за місцем работи надається: