ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: каким работникам и специалистам предоставлена стопроцентная отсрочка от призыва

2023-04-05 11:21

При проведенні мобілізації в Україні передбачена так звана бронь військовозобов'язаних. Підприємства можуть оформити відстрочку від призову для своїх співробітників, якщо це необхідно для забезпечення їх роботи.

Відстрочка від призову за місцем работи надається:

  • педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є школи, за умови повного навантаження на займаній посад;
  • медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді;
  • священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях;
  • сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень;
  • особам, які мають науковий ступінь кандидата/доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь;
  • поліцейським – на весь період їх служби;
  • тим, кому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
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Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

У Зеленского впервые назвали конкретные сроки освобождения Крыма 2023-04-05 12:28
Мобилизация в Украине: каким работникам и специалистам предоставлена стопроцентная отсрочка от призыва 2023-04-05 11:21
фото Концерн Rheinmetall открывает в Румынии спецзавод для ремонта военной техники ВСУ 2023-04-05 08:24
Зеленский оценил, сколько нужно Украине для быстрого восстановления 2023-04-04 20:15