ВОЙНА В Украине Зеленский оценил, сколько нужно Украине для быстрого восстановления

2023-04-04 20:15

Украине для скорейшего восстановления от последствий полномасштабного российского вторжения необходимы сотни миллиардов долларов.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

"Я не знаю настоящее количество средств, потому что вы видите: не вся территория деоккупирована. По этой причине я не могу назвать общую сумму денег, в которой мы нуждаемся. Конечно, речь идет о сотнях миллиардов", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что в Украине сейчас думают не только о деньгах, но и о ментальном здоровье людей, экологии, социальных вопросах.

"Понимаете, проблема в том, что мы думаем не только о деньгах. Мы должны думать о ментальном здоровье, об экологии - что делать вот с этим", - сказал президент.

"Мы нуждаемся в деньгах на быстрое восстановление. Сейчас все имеющиеся у нас деньги мы отдаем на поле боя, нашей армии, отдаем на зарплаты, предоставляем нашим учителям, врачам", - сказал Зеленский.