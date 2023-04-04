ВОЙНА В Украине Зеленский оценил, сколько нужно Украине для быстрого восстановления

2023-04-04 20:15

 

Украине для скорейшего восстановления от последствий полномасштабного российского вторжения необходимы сотни миллиардов долларов.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

"Я не знаю настоящее количество средств, потому что вы видите: не вся территория деоккупирована. По этой причине я не могу назвать общую сумму денег, в которой мы нуждаемся. Конечно, речь идет о сотнях миллиардов", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что в Украине сейчас думают не только о деньгах, но и о ментальном здоровье людей, экологии, социальных вопросах.

"Понимаете, проблема в том, что мы думаем не только о деньгах. Мы должны думать о ментальном здоровье, об экологии - что делать вот с этим", - сказал президент.

"Мы нуждаемся в деньгах на быстрое восстановление. Сейчас все имеющиеся у нас деньги мы отдаем на поле боя, нашей армии, отдаем на зарплаты, предоставляем нашим учителям, врачам", - сказал Зеленский.

subscriber subscriber

Еще по теме

Канцелярия президента Польши назвала дату и цель официального визита Владимира Зеленского

2023-04-04 13:35

Зеленский: Не будет причины, которая остановит реформу Совбеза ООН

2023-04-02 12:02

Зеленский обсудил з Макроном формулу мира

2023-04-02 09:18

Зеленский сказал, чего ожидает от Си Цзиньпина на данном этапе

2023-04-01 14:08

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Зеленский оценил, сколько нужно Украине для быстрого восстановления

2023-04-04 20:15

Пасхальная корзина: сколько заплатят украинцы в 2023 году

2023-04-04 19:27

роССия применяет до 20 управляемых авиабомб в сутки – Воздушные силы

2023-04-04 18:38

Пригожин притащил флаг на давно разрушенное админздание в Бахмуте - Череватый

2023-04-04 17:42
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Зеленский оценил, сколько нужно Украине для быстрого восстановления 2023-04-04 20:15
Пасхальная корзина: сколько заплатят украинцы в 2023 году 2023-04-04 19:27
роССия применяет до 20 управляемых авиабомб в сутки – Воздушные силы 2023-04-04 18:38
Пригожин притащил флаг на давно разрушенное админздание в Бахмуте - Череватый 2023-04-04 17:42