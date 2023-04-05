ВОЙНА В Украине У Зеленского впервые назвали конкретные сроки освобождения Крыма

2023-04-05 12:28

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк озвучив прогноз, що Крим буде деокуповано за 5-7 місяців.

Подоляк зазначає, що минулого року ніхто не міг подумати, що у 2023 році в Україні будуть серйозного обговорювати повернення Криму. За його словами, багато хто допускав, що окупація Криму триватиме ще 20 чи 50 років.

Також він запевняє, що його прогноз з деокупації півострова ґрунтується на логіці війни: "Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним.

Буде війна не за Крим! Буде війна за право існування демократичного світу, в рамках міжнародного права. За це йде війна. Це не війна за територію, територія це тільки один із елементів". 

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Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

У Зеленского впервые назвали конкретные сроки освобождения Крыма 2023-04-05 12:28
Мобилизация в Украине: каким работникам и специалистам предоставлена стопроцентная отсрочка от призыва 2023-04-05 11:21
фото Концерн Rheinmetall открывает в Румынии спецзавод для ремонта военной техники ВСУ 2023-04-05 08:24
Зеленский оценил, сколько нужно Украине для быстрого восстановления 2023-04-04 20:15