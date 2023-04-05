Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему не разглашают детали контрнаступления.
В интервью глава Минобороны подчеркнул, что с украинцами пытаются "максимально откровенно общаться". В то же время следует понимать, что враг за всем пристально следит и пытается понять, что его ожидает.
"Контрнаступление будет, его задача ослабить оборону врага, в определенных местах ее прорвать, используя современную технику. Но точные даты мы не скажем, ведь есть много факторов", – подчеркнул Резников.
Речь идет, например, о погодных условиях. Поэтому в Генштабе выберут оптимальное время, как это в свое время произошло, например, на Харьковском направлении.