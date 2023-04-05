ВОЙНА В Украине Дуда анонсировал передачу Украине еще четырех истребителей МиГ-29

2023-04-05 20:12

 

Правительство Польши в ближайшее время передадут Украине еще четыре истребителя МиГ-29. Также Варшава готова отправить в Киев еще самолетов.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Четыре МиГ-29 из наших складов, которые находились еще у нас, были в течение последних месяцев переданы в распоряжение ВСУ. Четыре МиГа передаются дополнительно в последнее время, вместе восемь", - заявил он.

Дуда добавил, что Польша могла бы быстро передать еще шесть истребителей Украине.

"Мы готовы еще передать шесть, которые теперь готовятся, они могли бы быть переданы достаточно быстро. В нашем распоряжении есть еще самолеты МиГ, которые были модернизированы до стандартов НАТО. Эти МиГи будут нам еще пока нужны", - заявил польский президент.

При этом он не исключил, что Польша сможет передать Украине и другие МиГи по мере необходимости.

"Я убежден, что в будущем мы сможем передать другие наши МиГи, если будет необходимость. Но нужно будет согласие наших союзников, потому что после модернизации они имеют оборудование, переданное из США, там есть натовская связь и первые формальности должны быть выполнены", - добавил Дуда.

Напомним, Польша объявила, что предоставила Украину свои истребители МиГ-29, однако ранее их количество не озвучивалось.

Кроме того, Словакия сообщила, что передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Эти самолеты уже охраняют украинское небо.

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