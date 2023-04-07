ВОЙНА В Украине Україна отримає 40 сучасних винищувачів Mirage 2000–9, які Франція планує викупити у ОАЕ

2023-04-07 19:31

Уряд Франції планує викупити в Об'єднаних Арабських Еміратів сучасні винищувачі власного виробництва Mirage 2000–9 для українських збройних сил.

Про це повідомляє Intelligence Online..

Як зазначає французьке видання, Україна отримає близько 40 сучасних винищувачів Mirage 2000-9, які Франція планує викупити в ОАЕ.

Такі відомості з посиланням на власні джерела у владі обох країн повідомило авторитетне видання "Intelligence Online".

За словами чиновників з міністерств оборони Франції та ОАЕ, йдеться про надлишкову партію винищувачів, яких нібито не потребують військово-повітряні сили близькосхідної суверенної держави.