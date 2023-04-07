ВОЙНА В Украине В ВСУ рассказали о том, что оккупанты уже предприняли "шаг отчаяния"

2023-04-07 15:37

Армия оккупантов не имеет успеха в наземных операциях и активизирует авиацию на юге Украины, как определенный "шаг отчаяния". Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Для них (рашистов) очень трудно размещать артиллерийские позиции на тех участках, над которыми мы работаем с огневой точки зрения, и зачищая полосу в 30 км, мы оставляем все меньше и меньше позиций оккупантам, откуда они могут артиллерией, минометами наносить поражения по правому берегу", - отметила Гуменюк.

Она указала, что потеряв свою наземную мощность, оккупанты применяют для ударов авиацию и БПЛА, которыми раньше только разведывали обстановку.

"В настоящее время привязывают к ним разрывные гранаты и пытаются таким образом поразить скопления людей... В том числе там, где раздается гуманитарная помощь", - подчеркнула спикер.

Гуменюк констатировала, что использование врагом авиации с управляемыми авиационными бомбами, которые он время от времени себе позволяют, это уже определенный "шаг отчаяния", потому что "больше использовать нечего".

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