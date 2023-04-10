ВОЙНА В Украине Ракетная кампания врага по разрушению энергетической инфраструктуры Украины провалилась, - ISW

2023-04-10 11:33

Рашисты стали чаще использовать артиллерию для компенсации своих сниженных наступательных возможностей. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

"Динамика использования боевой артиллерии в Украине отражает тот факт, что российские войска используют артиллерию для компенсации своих сниженных наступательных возможностей. При этом, украинские войска более точны в выборе целей, но, вероятно, тоже получают выгоду от того, что находятся в обороне в большинстве районов, ведь наступательные операции, как правило, вызывают повышенные потребности в артиллерийских средствах", - сказано в отчете.

В ISW добавили, что ракетная кампания рашистов, направленная на разрушение энергетической инфраструктуры Украины, окончательно провалилась, и "россия, похоже, отказалась от этих усилий".

"Захватчики сосредотачивают свои текущие атаки на отвлечении и рассредоточении украинских сил, чтобы помешать началу контрнаступления", - указываетяс в отчете.

Кроме того, отмечают специалисты, министерство обороны роССии может готовить условия для нападения под чужим флагом в Сумской области.

"Непонятно, какого общего эффекта кремль намерен достичь с помощью все более странных и неэффективных информационных операций, в которых утверждается об украинских атаках под чужими флагами", - говорится в отчете.

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фото Виноробня «Колоніст» приєдналася до ініціативи бренду «Амбасадор» Сергія Ніжинського 2023-04-10 12:23