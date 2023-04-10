ВОЙНА В Украине Бронь от мобилизации в Украине военнообязанным могут аннулировать по нескольким причинам: разъяснение

2023-04-10 20:45

 

В Украине во время военного положения все больше работников-мужчин военнообязанного возраста (18-60 лет) интересуются, может ли работодатель их забронировать от мобилизации. А если да, то вправе ли он впоследствии аннулировать эту бронь и по каким причинам.

Бронирование работников – это временная отсрочка от призыва мужчин, работающих в определенных компаниях и органах госвласти, которые согласно закону могут применить его к своим военнообязанным сотрудникам. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, кто именно может бронировать потенциальных призывников и в каких случаях бронь аннулируется.

Какие компании могут бронировать работников?

31 января 2023 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 27.01.2023 №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Согласно этому документу, бронированию во время действия военного положения подлежат военнообязанные, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах;

– в органах местного самоуправления;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и оказания услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Некоторые военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Количество подлежащих бронированию должно составлять 50% количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка. Но при наличии обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать указанные 50%.

Что такое мобилизационный заказ для компаний?

Фактически это предъявляемые министерствами, местными государственными администрациями и другими госорганами требования по производству необходимого для ВСУ, других военных формирований, населения продукции в определенном объеме. Для выполнения таких задач заключаются соответствующие договоры (контракты) между компаниями и органами, которые ставят эти задачи.

Так, для успешного бронирования работников компании нужно не только подтвердить, что она обеспечивает удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований или населения, но и то, что она является исполнителем мобилизационных заказов. Это существенно сужает круг компаний, которые могут пользоваться бронированием.

В каких случаях бронь аннулируется?

Согласно постановлению КМУ, предоставленная отсрочка (бронь) от мобилизации подлежит аннулированию в случае:

окончание срока ее действия;

завершения предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены;

завершения предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период органом, принявшим решение об определении таких предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

Во всех случаях аннулирования отсрочки от призыва, кроме окончания срока ее действия, Минэкономики принимает об этом решении в однодневный срок на основании соответствующего представления органу государственной власти, который подавал министерству предложение о бронировании военнообязанного.

 

 

 

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