ВОЙНА В Украине В оккупированных городах у роCCиян начался «кадровый голод»

2023-04-10 22:31

Несмотря на ротации российских работников различных сфер на временно оккупированных территориях Украины, оккупантам начинает не хватать специалистов среднего звена.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Несмотря на ротации российских работников различных сфер на временно оккупированные территории Украины — у оккупантов остаются проблемы со специалистами среднего звена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после неудачных попыток россиян привлечь местное население к сотрудничеству, они наладили систему «командировок» на ВОТ работников из россии.

Большую часть руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах почти заняли россияне. При этом у оккупантов есть серьезные проблемы с работниками среднего звена.

«Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает, и оккупанты должны применять значительно более тяжелый и ресурсно дорогой процесс «командировок» на ВОТ работников из рф», — говорится в сообщении.

В ЦПС отмечают, что гауляйтеры чувствуют нарастание напряжения и для того, «чтобы те коллаборанты, которые уже работают на россиян, не сбежали, у них изымают загранпаспорта». Подобные действия начали применять в отношении коллаборантов в Мелитополе.