Через війну США з Іраном світ опинився на порозі великого голоду

Світ на порозі великого голоду: війна з Іраном може спровокувати глобальну продовольчу кризу, — Financial Time
Через перебої з постачанням карбаміду — найпоширенішого азотного добрива — виробництво їжі може різко скоротитися одразу на кількох континентах.
Із 2,1 млн тонн майже половина не потрапила на ринок — понад 1,1 млн тонн застрягли в Перській затоці через ескалацію війни.
Ситуацію погіршує і стрімке зростання цін на газ, який використовується для виробництва добрив.
Близький Схід контролює значну частину поставок: близько третини світового експорту карбаміду проходить через Ормузьку протоку.