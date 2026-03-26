Через війну США з Іраном світ опинився на порозі великого голоду

2026-03-26 13:32

Світ на порозі великого голоду: війна з Іраном може спровокувати глобальну продовольчу кризу, — Financial Time

Через перебої з постачанням карбаміду — найпоширенішого азотного добрива — виробництво їжі може різко скоротитися одразу на кількох континентах.

Із 2,1 млн тонн майже половина не потрапила на ринок — понад 1,1 млн тонн застрягли в Перській затоці через ескалацію війни.

Ситуацію погіршує і стрімке зростання цін на газ, який використовується для виробництва добрив.

Близький Схід контролює значну частину поставок: близько третини світового експорту карбаміду проходить через Ормузьку протоку.