Политика Курск в обмен на оккупированные территории Украины: раскрыты детали плана Трампа

2024-11-10 09:30

 

Путин может согласиться обменять Курск на оккупированные украинские земли.

План Дональда Трампа по завершению войны в Украине предполагает заморозку конфликта по нынешней линии фронта. Это может побуждать россиян к более активным боевым действиям.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Трамп пообещал прекратить войну в России до своей инаугурации в январе. The Wall Street Journal получил детали плана Трампа – и они побуждают россиян атаковать как можно сильнее и быстрее в Курске, несмотря на потери, которые могут быть нанесены", – пишет издание.

По данным The Wall Street Journal, Трамп планирует предложить перемирие вдоль текущей линии столкновения, которая проходит через южную и восточную Украину до Курска, где сейчас находятся украинские войска.

Если план сработает, Россия фактически отдаст 270 квадратных миль собственной территории в обмен на удержание около 20% территории Украины, оккупированной российскими войсками.

Издание предполагает, что Владимир Путин может согласиться на такой обмен, хотя ранее потребовал от своих войск выбить украинские подразделения из Курска до 1 октября. Этот дедлайн российские войска, очевидно, пропустили.

Напомним, ранее издание The Economist со ссылкой на экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко заявило, что Россия может попытаться физически ликвидировать украинское руководство до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Следующие три месяца будут ужасными": роССия может убить руководство Украины, - The Economist

2024-11-09 08:30

Поддержка Украины в ближайшие месяцы определит будущее Европейского Союза

2024-11-08 11:32

Трамп обсудит с президентом Южной Кореи участие войск КНДР в войне рф против Украины

2024-11-07 20:04

Потери роССии в Курской области уже превысили 20 тысяч военных, - Сырский

2024-11-06 17:37

Еще новости в разделе "Политика"

В ближайшее время в СМИ появится волна "мирных планов" по Украине — ЦПД

2024-11-10 13:30

Советник Трампа: Зеленский должен представить реалистичное видение мира, Крыма больше нет

2024-11-10 11:30

Боррель публично призвал разрешить Украине бить по военным объектам в рф

2024-11-10 10:30

Курск в обмен на оккупированные территории Украины: раскрыты детали плана Трампа

2024-11-10 09:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В ближайшее время в СМИ появится волна "мирных планов" по Украине — ЦПД 2024-11-10 13:30
Советник Трампа: Зеленский должен представить реалистичное видение мира, Крыма больше нет 2024-11-10 11:30
Боррель публично призвал разрешить Украине бить по военным объектам в рф 2024-11-10 10:30
Курск в обмен на оккупированные территории Украины: раскрыты детали плана Трампа 2024-11-10 09:30