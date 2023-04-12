ВОЙНА В Украине Виплати від держави — на що можуть розраховувати військові після демобілізації

2023-04-12 08:24

Виплати, на які можуть розраховуватии військові після закінчення служби відповідно до законодавчої бази такі:

▪️Компенсація за неотримане речове майно

Військовому варто отримати довідку від речової служби частини про вартість. Після цього написати рапорт командиру про відшкодування вказаної суми. Кошти виплачуються на підставі наказу командира.

▪️Одноразова грошова допомога

Демобілізовані можуть отримати 50% місячної зарплати за кожен рік служби у разі звільнення за станом здоров’я.

▪️Відшкодування за невикористану відпустку

Гроші за невикористану відпустку повинні отримати всі військові, не залежно від підстави звільнення. Розмір компенсації вираховуються за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпусток.

▪️Кошти для оздоровлення

У випадку, якщо військовий під час служби не отримав кошти на оздоровлення, після демобілізації їх виплачують на підставі наказу командира частини. Розмір залежить від посадового окладу, виплат за званням і надбавки за вислугу років.

▪️Матеріальна підтримка для розв'язання соціально-побутових питань

Військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", є можливість нараховувати одноразові виплати для розв'язання вказаних питань. Сума не може бути вищою за місячне забезпечення службовця, з урахування всіх видів грошового забезпечення, крім винагород.