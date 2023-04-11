ВОЙНА В Украине Оккупанты отходят от линии соприкосновения на юге: что происходит

2023-04-11 16:03



Русские войска отходят от линии соприкосновения, чтобы максимально обеспечить расстояние, недостижимое для украинских средств поражения, заявила в эфире "Радио Донбасс.Реалии" (проект Радио Свобода) руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В то же время ВСУ пытаются это предотвращать и уничтожать оккупантов во время их движения. "Но мы стараемся держать огневой контроль над транспортными путями таким образом, чтобы они не могли ими воспользоваться, даже для отступления на такое большое расстояние. То есть мы отслеживаем их продвижение, пытаемся прекратить их движение, остановить не только колонны подтяжки техники и живой силы на передовую, так и отступления", - сказала Гуменюк.

Гуменюк подчеркнула, что сейчас продолжается "мощный подготовительный этап", на котором ВСУ уничтожают мощности войск РФ: склады, скопления техники, места дислокации личного состава.

"Они, конечно, высчитывают километраж так, чтобы не быть пораженными нашими средствами поражения, но исходя из того, что сезон "хлопка" в Крыму уже начат, они постепенно осознают, что везде, где Украина, им не будет покоя", - добавила Гуменюк.

Война в Украине - ситуация на юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. За прошедшие сутки совершил обстрелы населенных пунктов, что неподалеку с линией боевого столкновения. Среди них - Времовка Донецкой области; Новоданиловка, Орехово, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

Кроме того, захватчики не прекращают сбрасывать авиабомбы на деоккупированные территории Херсонской области, убивая гражданских. Так, шесть истребителей Су-35 российской армии вечером 8 апреля атаковали Бериславский район Херсонской области управляемыми авиационными бомбами и противорадиолокационными ракетами Х-31. В результате авиаудара уничтожены пять складских зданий, галерея для транспортировки зерна на местном элеваторе, повреждено несколько домов.

Отдельно отмечалось, что россияне пытаются усилить обстрелы правобережье Херсонщины и акватории Днепро-Бугского лимана.

ВСУ бьют по оккупантам в ответ. 9-10 апреля в этом направлении было ликвидировано 38 российских военных и уничтожено 13 единиц вооружения и техники. В частности, речь идет о пяти лодках оккупантов, миномете, трех разведывательных беспилотниках "Мавик-3" и четырех единицах автотехники. Также украинские военные уничтожили пять пунктов боепоставки и четыре наблюдательных пункта.