ВОЙНА В Украине Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова

2023-04-11 16:58

 

На данный момент план по мобилизации, принятый в Украине в феврале 2022 года, не завершен. Необходимости в объявлении новой мобилизации нет.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"С учетом сегодняшней ситуации, этот план (план по мобилизации, - ред.), принятый к исполнению еще в феврале прошлого года, определенно не завершен и тем более не превышен. Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию", - сказал он.

По словам Резникова, Генштаб с компенсацией потерь, которые Украина несет в войне, продолжает справляться "в спокойном, постепенном темпе", и нехватку живой силы ВСУ не испытывают.

Как сообщалось, в Минцифры поставили точку в вопросе, будут ли повестки в "Дії".

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