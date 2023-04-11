ВОЙНА В Украине Кабмин расширил полномочия ТЦК - военкоматы получили право вручать повестки независимо от...

2023-04-11 12:27

ТЦК и СП (бывшие военкоматы) получили право рассылать повестки, независимо от места пребывания военнообязанных. Кроме того Кабмин снял с военкоматов задачи по подготовке и ведению территориальной обороны.

Территориальные центры комплектования отныне могут присылать повестки военнообязанным, независимо от места их пребывания на воинском учете. Соответствующими полномочиями ТЦК наделил Кабинет министров Украины своим постановлением. Военнообязанного смогут мобилизовать, независимо от того, в каком ТЦК он стоит на учете.

Правительство внесло изменения, согласно которым военкоматы получили право оповещать граждан о мобилизации и собственно призывать:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв);

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв).

Указанные выше полномочия ТЦК не распространяются на военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки.

Кроме того, правительство сняло с территориальных центров комплектования и социальной поддержки задачи по подготовке и ведению территориальной обороны.

Напомним, ранее представитель Харьковского ТЦК Владимир Арап заявил о начале раздачи повесток в приложении "Дія". По его словам, правительство привязало к мобильному приложению электронную систему "Оберіг", куда вносят данные о военнообязанных гражданах в возрасте от 18 до 60 лет. При этом в Минцифры возможность раздачи повесток через портал "Дія" категорически отрицают.