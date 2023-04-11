ВОЙНА В Украине Как будет действовать комендантский час в Киевской области на Пасху

2023-04-11 09:24

В пасхальную ночь 16 апреля комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений - с 00.00 до 5.00. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.

Отмечается, что находиться в храмах в это время может исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих. Для удобства населения богослужения будут транслироваться в онлайн-режиме.

"После завершения комендантского часа люди смогут пойти в храмы. Однако обращаем внимание на необходимость ограничить количество присутствующих на территории церквей и кладбищ во время освящения пасхальных корзин и в поминальные дни. Такие меры необходимы в первую очередь для безопасности мирного населения в соответствии с требованиями военного положения", - подчеркнули местные власти.