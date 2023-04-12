ВОЙНА В Украине Казнь украинского военного: Минобороны официально обратилось к украинцам

2023-04-12 15:38

Компетентные органы устанавливают личность украинского военного, которого казнили российские захватчики. Украинцев призывают не выдвигать свои предположения до официальных выводов и не публиковать видео. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram в среду, 12 апреля.

По ее словам, с первых минут появления видео казни военного россиянами все компетентные украинские службы изучают его покадрово, чтобы идентифицировать военных преступников.

"Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать – идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов", – написала она .

Заместитель министра обороны призвала граждан иметь уважение к близким погибшего и не делать никаких публичных предположений относительно его личности, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его.

Маляр также призвала остановить распространение этого видео и любых подобных видеокадров. Теперь это должны смотреть прокуроры и Международный суд.

"Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ – нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору", – добавила она.

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