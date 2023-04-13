ВОЙНА В Украине Контрнаступление ВСУ может дать шанс Украине завершить войну на выгодных условиях – Foreign Affairs

2023-04-13 16:05

Во время будущего контрнаступления Вооруженные силы Украины могут отвоевать значительную часть территорий, захваченных россиянами после 24 февраля 2022 года. Это в свою очередь даст возможность Украины завершить войну на выгодных для себя условиях.

При этом несмотря на численное преимущество в вооружении и личном составе путинская армия вряд ли сможет противостоят высокомотивированным и хорошо подготовленным украинским воинам. Об этом в издании Foreign Affairs заявил исследователь Фонда Карнеги за международный мир, директор стратегических программ организации Defense Priorities Раджан Менон.

По его словам, мобилизация, которая продолжается в стране-агрессоре РФ, почти никак не влияет на боевую готовность путинской армии. Призванные россияне плохо обучены, ведь многие офицеры, предназначенные для обучения персонала, были отправлены на фронт для укомплектования понесших потери подразделений. При этом увеличить количество оккупантов недостаточно – их нужно вооружить и выдать обмундирование. С этим у России проблемы усугубляются и все больше россиян на фронте жалуются на плохую экипировку и нехватку боеприпасов.

В свою очередь все больше бойцов ВСУ проходят обучения на Западе под руководством высококвалифицированных инструкторов, а союзники Украины продолжают поставлять бронетехнику и другие виды оружия перед ожидаемым контрнаступлением. Поэтому аналитик считает, что многое зависит от успеха предстоящего контрнаступления Украины.

Менон считает, что союзники Украины будут внимательно наблюдать, оценивая, осуществима ли победа, к которой стремится Киев. Исследователь отметил, что украинские военачальники оказались хитрыми, проворными и находчивыми в то время, как командование РФ не продемонстрировало никакого креатива. Более того, кумулятивный эффект поступающих западных вооружений увеличит огневую мощь в распоряжении ВСУ несколькими способами.

Автор исследования считает, что будущее наступление Украины может быть сосредоточено на продвижении на юг, в захваченной россиянами части Запорожской области, чтобы перерезать сухопутный коридор России в Крым. С этой целью Украина усилит удары по российским базам и складам снабжения, а также по железнодорожным путям снабжения. По его словам, если ВСУ достигнут Бердянска или Мариуполя, они отрежут друг от друга российские силы в Херсонской области и на Запорожье, тем самым повысив их уязвимость перед окружением и затрудняя снабжение и оборону Крыма. Более того, мост через Керченский пролив может оказаться в зоне досягаемости украинского вооружения.

По мнению исследователя, в ходе контрнаступления украинские войска смогут отвоевать захваченные территории Херсонской и Запорожской областей, однако Крым и Донбасс, захваченные россиянами с 2014 года, могут пока еще остаться под контролем агрессора. Аналитик отмечает, что даже такой сценарий означал бы значительную победу Украины, ведь планы кремлевского диктатора Владимира Путина установить пророссийское правительство в Киеве и захватить страну потерпел бы неудачу.

Автор отмечает, деоккупация захваченных после полномасштабного вторжения РФ территорий избавит Украину от дальнейших смертей и разрушений, позволит приступить к задаче послевоенного восстановления и даст возможность миллионам беженцев и внутренне перемещенных лиц вернуться домой.

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что у Украины есть все возможности для того, чтобы добиться успеха во время контрнаступления. Он отметил, что много украинских военных прошли обучение за рубежом, где их готовили к бою инструкторы из стран-союзников.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что масштабное контрнаступление Сил обороны Украины против оккупационной армии России может начаться летом 2023 года. Наибольшее давление на государство в этом отношении оказывает изнутри украинское общество.