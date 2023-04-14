ВОЙНА В Украине Выдача повесток не по месту регистрации - адвокат раскрыл нюансы нововведения

2023-04-14 18:28

З видачою повісток в Україні не за місцем реєстрації можуть виникнути проблеми: юристка вказала на нюанси

Проблема полягатиме в тому, як саме громадянину виписуватимуть такий документ.

"До прикладу, за пропискою у Харків. А за чиїм підписом? За підписом голови львівського ТЦК. А як може його керівник повною мірою заповнити графи повістки: зокрема, чітко вказати номер розпорядження харківського ТЦК й дату його ухвалення та підписання, відповідно до якого військовозобов'язаному потрібно буде з'явитися до ТЦК Харкова", – зазначила адвокатка Вікторія Кравченко.

Вона нагадала, що в повістці мають буди вказані та заповнені всі реквізити, визначені нормами законодавства. Разом із тим в Україні наразі не було запущено в роботу Єдиного реєстру військовозобов'язаних.