ВОЙНА В Украине Выдача повесток не по месту регистрации - адвокат раскрыл нюансы нововведения

2023-04-14 18:28

З видачою повісток в Україні не за місцем реєстрації можуть виникнути проблеми: юристка вказала на нюанси

Проблема полягатиме в тому, як саме громадянину виписуватимуть такий документ.

"До прикладу, за пропискою у Харків. А за чиїм підписом? За підписом голови львівського ТЦК. А як може його керівник повною мірою заповнити графи повістки: зокрема, чітко вказати номер розпорядження харківського ТЦК й дату його ухвалення та підписання, відповідно до якого військовозобов'язаному потрібно буде з'явитися до ТЦК Харкова", – зазначила адвокатка Вікторія Кравченко.

Вона нагадала, що в повістці мають буди вказані та заповнені всі реквізити, визначені нормами законодавства. Разом із тим в Україні наразі не було запущено в роботу Єдиного реєстру військовозобов'язаних.

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2023-04-14 18:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

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Оккупанты спешно готовятся в эвакуации с территории Запорожской АЭС 2023-04-14 20:34
Пасха 2023: полиция будет патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих 2023-04-14 19:31
Выдача повесток не по месту регистрации - адвокат раскрыл нюансы нововведения 2023-04-14 18:28