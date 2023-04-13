ВОЙНА В Украине На россии элиты уже давно не рассчитывают на победу в войне против Украины

2023-04-13 15:37

На роССии так называемые элиты уже понимают, что не рф сможет одержать победу в своей войне против Украины, но все еще надеются на "ничью". Об этом в эфире Украина 24 заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

По его словам, на россии элиты уже давно не рассчитывают на победу в войне против Украины.

"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание фатальной безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию, или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты - это уже давно понятно", - сказал Юсов.

При этом представитель ГУР отметил, что влиятельные люди на болотах пока не готовы к открытому сопротивлению правящему террористическому режиму.

"Понимание есть, а готовности к сопротивлению нет. Максимум пока - в основном готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или какое-то взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, далее будет готовность и к более решительным действиям", - резюмировал он.