ВОЙНА В Украине Какие потери понесли оккупанты за две недели беспрерывных попыток захватить Бахмут

2023-04-13 14:29

В районе города Бахмут в Донецкой области силы оккупантов потеряли почти 4500 человек убитыми и ранеными за две недели беспрерывных боев. Об этом в четверг, 13 апреля, сказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, на сегодняшний день наиболее тяжелым остается Бахмутское направление, где противник продолжает наступательные действия в центрально части Бахмута, а также в направлении на населенные пункты Богдановка и Иванковское с целью окружить город с севера и юга.

"С целью усиления наступательного потенциала в район Бахмута с Авдеевского направления перемещена часть сил и средств врага. Каждый день в районе Бахмута враг осуществляет от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий. Противник осуществляет более 500 обстрелов с использованием всего спектра имеющегося вооружения", – сказал Громов.

Он отметил, что военно-политическое руководство РФ не обращает внимания на значительные потери. Громов сообщил, что "за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4500 "вагнеровцев" и военнослужащих регулярной армии эрефии".

Также в некоторых подразделениях орды орков мобилизованные военные массово отказываются от участия в боевых действия, при этом над такими "отказниками" проводят жестокие расправы.