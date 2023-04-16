ВОЙНА В Украине Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО – Зеленский

2023-04-16 08:38

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об амбициозной позиции Украины и Франции на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который состоится в Вильнюсе в июле.

Как сказал глава государства во время вечернего обращение к украинцам, он сегодня провел длительный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Успели пройтись по всем ключевым вопросам безопасности, которые есть на повестке дня – нашей, в Украине, очень важно, и в целом в Европе. Это фронт, наши возможности двигаться, действовать, возвращать свободу и справедливость людям на тех территориях, которые пока, к сожалению, оккупированы Россией. ... Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова – ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать. Именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения. Именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что во время сегодняшнего разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном подробно обсудил формулу мира и совместные международные мероприятия, в частности, Вильнюсский саммит НАТО.

"Наша общая позиция на саммите в Литве – всех государств-участников – может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность. Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до нашего вступления в Альянс", – заявил президент Украины.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил за разработку гарантий безопасности для Украины. По его мнению, Украина должна получить долгосрочные гарантии безопасности и поддержки Запада до того момента, как вступит в НАТО. Также Сунак призвал союзников удвоить военную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от саммита лидеров НАТО фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях. Саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.