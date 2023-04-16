ВОЙНА В Украине Резников намекнул, сколько солдат Украина потеряла в войне

2023-04-16 14:30

Министр сделал неоднозначное сравнение, которое может потенциально вызвать скандал.

Украинские потери в войне меньше, чем количество жертв февральского землетрясения в Турции. Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon.

"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции (согласно последним данным, это более 50 тысяч человек )", – сказал он.

Резников подчеркнул, что главная задача для украинского военного командования – сохранить жизни солдат, тогда как Россия использует своих как пушечное мясо.

"Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в Бахмуте каждый день Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными. Это по одному батальону в сутки – членов "Группы Вагнера", наемников и бывших уголовников. Это варварство", – заявил министр.

Потери Украины в войне – что известно

Ранее военно-политическое руководство Украины публично озвучило позицию – точное количество потерь будет раскрыто только после войны. Тем не менее, обобщенные данные время от времени озвучивались.

Так, в декабре советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина потеряла убитыми около 13 тысяч солдат с 24 февраля по конец ноября. При этом большинство раненых удается спасти и вернуть в строй.

В ходе недавней утечки документов из Пентагона стало известно, что американская разведка оценивает безвозвратные потери ВСУ в 16-17,5 тысяч человек. Примечательно, что россияне сразу же отфотошопили этот документ, присвоив России украинские потери, а Украине нарисовав аж 71 тысячу убитых.