ВОЙНА В Украине Окупанти вже втратили понад 90% особового складу своїх спецпідрозділів

2023-04-17 14:31

Рашисти втратили близько 90-95% особового складу спецпідрозділів ГРУ, оскільки використовувала їх як піхоту, — розповіли Washington Post,

Зі злитих в інтернет документів випливає, що, на думку американських розвідників, російське командування використало спецпідрозділи у прямих бойових зіткненнях з ЗСУ, щоб підтримати темп наступу, а також тому, що не довіряли регулярній армії.

Зазначається, що після початку великої війни командири ерефії й самі почали скептично ставитись до боєздатності своїх підлеглих, а тому наказували елітним бійцям вступати в прямі бої.

Тож у кожного окупанта, який перетинає кордон України варто питати: пакетик брати будемо?