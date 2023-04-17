ВОЙНА В Украине Будут ли присылать повестки через "Дію": что говорят в Раде

2023-04-17 21:43

 

Повестки в приложении "Дія" пока не будут запускать. Однако в будущем эту инициативу могут реализовать в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета ВР по нацобороне Федора Вениславского в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас у Украины нет технической возможности, чтобы оцифровать воинский учет и запустить повестки в "Дії". Однако парламентарий предполагает, что в будущем эта инициатива будет реализована.

"Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но сегодня это проекты не в краткосрочной перспективе", - заявил Вениславский.

Напомним, ранее в Минцифры заверили, что в Украине пока не собираются присылать повестки через "Дію".

Кроме того, нардеп Федор Вениславский анонсировал, что в Раде рассматривается возможность вручения повесток через мессенджеры.

Однако вице-премьер-министр Михаил Федоров отметил, что посылать повестки в мессенджерах технически невозможно, по крайней мере в этом году.

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