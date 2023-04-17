ВОЙНА В Украине В Украине могут сократить количество предметов в школе: в Сети отреагировали на инициативу

2023-04-17 23:05

Сегодня учащиеся 7-9 классов имеют около 20 предметов в неделю.

Новый министр науки и образования Украины Оксен Лисовый заявил, что в школах могут сократить количество изучаемых учащимися предметов. По его словам, такая инициатива поможет решить вопрос оптимизации обучающих программ.

Об этом Лисовый сообщил в своем Facebook.

Чиновник призвал украинцев "поговорить откровенно", отметив, что в вопросе есть аргументы как "за", так и "против".

Лисовый предложенную инициативу объясняет тем, что последние несколько лет школьники учились в условиях пандемии, а впоследствии во время полномасштабной войны.

"Нагрузка на ребенка очень высока: и психологическая, и умственная. Это и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать потерянное", — пишет министр.

Министр приводит пример, что в 7-9 классе дети имеют около 20 предметов в неделю, и такое количество "сложно усвоить без стресса и онлайн-обучения", при том, что не все имеют возможность пользоваться гаджетами для дистанционки.

Из-за нагрузки учащиеся начинают сосредотачиваться на тех предметах, которые важны для них.

"Фактически вопрос стоит не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированные учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю обработку, в какой форме происходит обучение", — объясняет он.

Лисовый отметил, что в Украине в старшей профильной школе, начиная с 2027 года, учащиеся смогут выбирать направление, которым желают учиться.

"Соответственно, это должен изменить подход по мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику или школьнице", — говорит чиновник.

Глава МОН попросил граждан присоединиться к обсуждению в Фейсбуке под сообщением.

Пользователи Сети отреагировали на это предложение и уже успели высказать свое мнение.

Приведем несколько примеров комментариев, которые оставили родители учащихся:

"Учась в пятом классе в Германии, мой сын успевал после школы отдохнуть, посетить спортивную тренировку и затем сделать одно-два домашних задания по математике и языку. В Украине (ред.) ребенок находится на грани от данной нагрузки, и уже от спорта не получает удовольствие, зная сколько, его ждет дома дома. Возможно, наши дети и умнее зарубежных ровесников, но они и точно и несчастнее их",

"По моему мнению, и по моему наблюдению — дети перегружены. До этого сейчас образование конкурирует за украинских детей, выехавших в безопасные страны, там образование проще, нагляднее, развлекательнее. Многие ненужные предметы возникли из-за того, что многие годы разные люди хотели доказать свою причастность к образованию, науке и внедрить хоть что-то. Простоту и ясность не внедряли"

"Идея отличная, но что будет (с) реализацией с педагогами – практиками из разных областей! А у нас пишут люди программы, которые от практического образования далеки, а мы потом еще как-то придумываем как адаптировать к детям", – поделились родители под публикацией.

Ранее новый министр образования и науки Оксен Лесной рассказал, что сегодняшняя система образования имеет множество проблем и вызовов, с которыми столкнулась из-за коронавируса и войны.