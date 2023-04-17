ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский провел заседание Ставки по вопросу выпуска ракет всех типов

2023-04-17 15:39

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждался ряд важных вопросов, включая выпуск ракет всех типов, сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник, 17 апреля.

Указано, что участники заседания заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск Хортица, Таврия, Одесса, Север доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

В свою очередь разведка проинформировала о возможных действиях противника в ближайший период.

"Члены Ставки рассмотрели вопросы обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов", – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой вновь созданных бригад.

В заседании приняли участие: глава ОП Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмигаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений, члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.