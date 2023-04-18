ВОЙНА В Украине Війна в Україні може затягнутися на кілька років, – Прем'єр-міністр Польщі

2023-04-18 11:33

Війна в Україні може тривати кілька років, – заявив Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми не вираховуємо якусь точну дату, а просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою.

І відповідно до цього ми намагаємося адаптуватися до ситуації, працювати через нашу дипломатію з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну", – сказав Моравецький, коли його запитали, як довго може тривати війна.

На запитання журналістки, чи може війна тривати навіть кілька років, прем'єр-міністр відповів ствердно.

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Війна в Україні може затягнутися на кілька років, – Прем'єр-міністр Польщі 2023-04-18 11:33
Энергоатом подсчитал размер ущерба, который уже нанесла страна-террорист 2023-04-18 09:24
В Украине могут сократить количество предметов в школе: в Сети отреагировали на инициативу 2023-04-17 23:05